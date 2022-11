Medie: Australien holder egen VM-skæbne før dansk D-dag

Et heldigt australsk landshold holder skæbnen i egne hænder forud for Danmarks D-dag.

Sådan lyder vurderingen af spændingsforholdet inden Danmark møder Australien ved VM i Qatar fra det australske medie ABC News.

Kampen kan - set med australske øjne - enten blive 'enden på noget specielt, eller blot starten', skriver mediet.

Her støder de to nationer sammen i den sidste gruppekamp i gruppe D. Og som ABC News' vurdering afspejler, har Danmark mest på spil.

Danskerne har brug for en sejr for at kunne klare det videre fra gruppespillet, mens australierne kan nøjes med uafgjort - medmindre Tunesien slår de forsvarende franske verdensmestre.

Og den australske landstræner Graham Arnold sigter efter at 'give australierne smil på læberne', skriver nyhedsbureauet dpa. Træneren lægger vægt på, at fodbold langt fra er den mest populære sport i landet, hvor især cricket og rugby dominerer.

Australierne er da også kun én enkelt gang gået videre fra gruppespillet ved et VM. Det skete i 2006. Derfor vil australsk avancement kunne løfte sporten i Australien, lyder det fra både spillere og trænere.

- Det er kæmpestort for sporten. Jeg ved ikke, hvor stort et indtryk det vil gøre på små børn, men når de ser det på tv og ser, hvor stort VM er, beslutter de sig måske for at spille fodbold i stedet for, lad os sige AFL (australsk fodbold, red), siger Mathew Leckie, midtbanespiller på det australske landshold.

Selv om det australske hold efter alt at dømme kan nøjes med uafgjort, spiller de for sejr, understreger landstræner Graham Arnold.

Han tager dog intet for givet.

- De (Danmark, red.) har været et europæisk tophold længe. Vi kan kun bekymre os så meget om dem, fokus bliver nødt til at være på os selv. De kan spille to systemer, 3-4-3 eller 4-3-3, så vi bliver nødt til at være klar til dem taktisk, siger Graham Arnold.

Sejren over Tunesien lørdag var Australiens første ved et VM i 12 år. Den antændte en snert af fodboldeufori i landet. Holdet er dog stadigvæk underdogs, lyder dommen det fra avisen The Guardians australske redaktion. Dog ikke helt så meget som ved turneringens start.