Medie: Finalister er rygende uvenner

Der kan for alvor komme smæk på, når Argentina og Frankrig brager sammen i VM-finalen søndag eftermiddag. Ikke alene er der en VM-titel på spil, der er også ondt blod mellem et par af Argentinas stjerner og Frankrigs største stjerne, Kylian Mbappé.

Det hævder Vincent Duluc, fodboldjournalist på den store franske avis L’Equipe, ifølge norsk TV 2.

Kylian Mbappé skal i finalen stå over for sin klubkammerat Lionel Messi, som han kender fra PSG, men det er uvist, hvor gode venner de er. Noget, man ifølge Duluc ved med sikkerhed, er, at argentinerne Angel Di Maria og Leandro Paredes i hvert fald ikke er store fans af Kylian Mbappé.

Annonce:

- Jeg er ikke sikker på, om de er venner. Det, vi ved, er, at Messis venner virkelig er uvenner med Mbappé. Leandro Paredes og Ángel Di María har et meget anstrengt forhold til ham. Vi forventer, at den første duel mellem Paredes og Mbappé i finalen bliver heftig, siger Vincent Duluc.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Angel Di Maria og Kylian Mbappé kan dog tilsyneladende lægge stridighederne væk, når de spiller. Foto: CHRISTIAN HARTMANN/Ritzau Scanpix

Leandro Paredes i selskab med Kylian Mbappé. Foto: BENOIT TESSIER/Ritzau Scanpix

- Der er meget gensidig respekt mellem dem (Messi og Mbappé. Mbappé fortalte mig engang, at "hvis Messi spiller med mig, vil jeg løbe for Messi, men hvis han ikke er der, må de andre løbe efter mig!”

- De ved, at de har brug for hinanden for at vinde Champions League med PSG. Men i en VM-finale, og med den næste Ballon d'Or på spil, vil man blive jaloux på den anden i sidste ende.

Uvenskabet mellem Mbappé og den argentinske midtbaneduo er efter alt at dømme opstået, mens de alle var i PSG. Her spillede de sammen i nogle sæsoner, indtil både Paredes og Di Maria skiftede til Juventus i sommer.

L'Equipe skriver blandt andet, at uvenskabet mellem Paredes og Mbappé skyldes et sammenstød mellem argentineren og Achraf Hakimi, der er Mbappés gode ven i PSG, til træning i sidste sæson.