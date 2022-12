Medie: Fodboldspillere bruger 'alarmerende' mængder medicin

En cykelrytter kan knap nok kigge på en panodil, før dopingkontrollen aflægger besøg.

Cykelsportens uskønne parløb med farlig medicin og præstationsfremmende midler har helt naturligt affødt en meget streng kontrol med, hvad cykelrytterne må og ikke må.

Samme stramme procedure gælder dog ikke i fodboldverdenen, hvor det er bredt kendt, at spillere tager smertestillende medicin og endda har mulighed for at blive behandlet med indsprøjtninger.

Men mængden af smertestillende medicin til VM i fodbold får nu FIFA til at slå dopingalarm.

Det tyske medie ARD har ifølge Dagbladet.no set FIFA's egen kortlægning af samtlige VM-slutrunder mellem 2002-2018, der viser, at fodboldspillere bruger 'alarmerende meget' smertestillende medicin for at kunne spille.

Særligt lægemidlet Tramadol, som er et opioid i familie med morfin, skulle være udbredt - også under den igangværende slutrunde i Qatar.

Men der er altså ikke noget ulovligt i, at spillerne tager Tramadol.

Endnu.

For FIFA har nemlig udmeldt, at stoffet bliver forbudt i 2024, fordi det er et præstationsfremmende middel, det er farligt og det 'strider mod sportens ånd'.