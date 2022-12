Medie: José Mourinho overvejer stort trænerjob

Portugal skal have ny landstræner, og det er et job, som José Mourinho overvejer at gå efter.

Sådan lyder det i hvert fald fra The Telegraph, der skriver, at den nuværende Roma-træner overvejer sin situation efter en henvendelse fra det portugisiske fodboldforbund.

Ifølge The Telegraph er den 59-årige Mourinho dog ikke meget for at forlade klubfodbolden, hvor han i de seneste 22 år har trænet klubber som Real Madrid, Inter, Manchester United, Chelsea og Tottenham.

José Mourinho blev ansat i Roma i sommeren 2021, og portugiserens første sæson i klubben bød på et Conference League-trofæ og en sjetteplads i Serie A.

Ifølge The Telegraph har Mourinho visse betænkninger ved at tage et landstrænerjob, idet portugiseren frygter, at han vil have svært ved at finde sig til rette i en dagligdag, hvor han ikke har sine spillere til rådighed.

Portugal står uden en landstræner efter afskeden med Fernando Santos, der blev ansat i 2014 og takkede af efter VM-slutrunden i Qatar. José Mourinho har tidligere udtrykt et ønske om en dag at blive landstræner for Portugal, men spørgsmålet er, om timingen er den rette for Roma-træneren.

