Medie: Qatar hjælper Irans styre

Det iranske præstestyre har fået god hjælp af Qatars regering ved VM.

Ifølge det regime-kritiske medie Iran International har Qatar nemlig hjulpet Iran med at få afvist fans, der er kritiske overfor Irans styre, inden de kom på stadion.

Qatar har også - efter aftale med det iranske styre - stoppet og tilbageholdt fans, som var dukket op på stadion med kritiske symboler og budskaber.

Samt konfiskeret flag og trøjer, der kritiserede Irans regering eller støttede de omfattende demonstrationer i Iran, skriver Iran International.

Oplysningerne stammer fra en hackergruppe, som har skaffet sig adgang til en hemmelig båndoptagelse med en general i den iranske revolutionsgarde.

Artiklen fortsætter efter tweetet ...

Annonce:

- Det virker sandsynligt, at Iran og Qatar vil samarbejde i denne sag. De har begge en interesse i det. Qatar vil ikke have demonstrationer ved VM, og Iran vil ikke have fokus på kritik af regimet, udtaler Claus Valling Pedersen, Iran-ekspert og lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale studier på Københavns Universitet, til Ekstra Bladet.

Claus Valling Pedersen understreger, at han ikke personligt kan validere, at stemmen på båndoptagelsen tilhører den nævnte iranske general.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Iranere demonstrerer på stadion i Qatar forud for kampen mellem Iran og Wales. Foto: Federico Gambarini/Ritzau Scanpix

Qatar gav Iran navne

Ifølge båndoptagelsen har Qatar givet det iranske styre adgang til navnene på de regime-kritiske fans, der havde købt billet.

Qatar har fortalt det iranske styre, at de ville annullere de cirka 500 billetter, der skulle tilhøre stærke kritikere overfor det forhadte styre. Om det rent faktisk er sket, er uvist.

Derudover siger generalen på optagelsen, at Qatar har lovet at fjerne symboler, der kan opfattes som kritik af regimet, på stadion under VM.

Det kan for eksempel være flag eller skilte med slogans, der støtter op om de iranske kvinders protester mod styret.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

En iransk kvinde demonstrer med teksten 'stop killing us' efter kampen mellem Iran og Wales. Foto: Charlotte Bruneau/ REUTERS/ Ritzau Scanpix

Annonce:

Iran har nemlig været præget af historiske protester i store dele af efteråret.

Regimet har - til verdens forfærdelse - slået brutalt ned på de omfattende demonstrationer.

Under Irans kamp mod Wales var der nogle fans, som fik frataget iranske flag og symboler, der støtter op om demonstrationerne.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Optøjer i september efter at en ung iransk kvinde døde efter at være arresteret af Irans 'moralpoliti'. Foto: AA/ABACA/Ritzau Scanpix

Død over diktatoren!

De iranske kvinder har stået i spidsen for protesterne, krævet øgede kvinderettigheder og udtalt voldsom kritik af styret.

Demonstrationerne startede i september efter, at en ung kvinde mistede livet i Irans moralpolitis varetægt.

Under sloganet ‘Kvinder, liv, frihed’ har de iranske kvinder ledt de historiske demonstrationer.

Nogle iagttagere betragter oprøret som en af de største trusler mod regimet i årtier.

Ved flere lejligheder har de iranske kvinder råbt ‘Død over diktatoren’ - som hentyder til Irans øverste leder, Ayatollah Khamenei.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Annonce:

Det iranske landshold sang ikke med på nationalsangen ved holdets første kamp mod England. Det blev set som en opbakning til demonstrationerne i hjemlandet. Foto: IMAGO/MATTHIAS KOCH/Ritzau Scanpix

Vil blive straffet

Det iranske landshold lavede ved den første kamp mod England en stille demonstration. De nægtede at synge med på nationalsangen.

Det forventes, at de vil blive mødt af en eller anden form for straf, når de vender tilbage til Iran.

- Der er et vældigt folkeligt pres på landsholdet for at markere en utilfredshed med styret og støtte op om demonstrationerne. Men samtidig er holdet også under et markant pres fra styret.

- Det iranske landshold er derfor fanget som en lus mellem to negle, udtaler Claus Valling Pedersen, Iran-ekspert og lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale studier på Københavns Universitet.

I aften spiller Iran deres sidste kamp mod ærkefjenden USA.

Siden den iranske revolution i 1979 og den efterfølgende gidseltagning af amerikanske diplomater har forholdet mellem de to lande været på frysepunktet.