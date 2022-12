Medie: Ronaldo truede med at rejse hjem

Det var ikke til at se under ottendedelsfinalen mod Schweiz, at Cristiano Ronaldo var rasende over sin plads på bænken.

Men det var han. Meget.

Ifølge det store portugisiske medie Record var han så rasende, at han truede med at pakke kufferten og rejse hjem fra Qatar. Midt i VM.

Dramaet skete angiveligt efter kampen, hvor Cristiano Ronaldo i en samtale med landstræner Fernando Santos gjorde det klart, at han var klar til at forlade truppen i utide. Han truede ligefrem landstræneren med det under samtalen, som mediet beskriver som 'ophedet'.

Det fremgår dog også, at Ronaldo hurtigt ændrede mening og kom til fornuft. Særligt fordi han godt er klar over vigtigheden af at holde situationen stabil i den portugisiske lejr, som det formuleres.

Historien har hurtigt spredt sig i alverdens internationale medier, og det portugisiske fodboldforbund har set sig nødsaget til at afvise historien.

- FPF (det portugisiske fodboldforbund, red.) vil gerne understrege, at landsholdets kaptajn på intet tidspunkt har truet med at forlade VM.

- Cristiano Ronaldo yder meget på landsholdet, og det skal respekteres. Spillerne og træneren er fuldt engagerede i at yde det bedste ved dette VM, lyder det i en officiel meddelelse.

Foto: John Sibley/Ritzau Scanpix

Cristiano Ronaldo jublede ganske ihærdigt over Portugals scoring mod Schweiz. Foto: SUHAIB SALEM/Ritzau Scanpix

Cristiano Ronaldo blev sendt på bænken mod Schweiz efter en række skuffende præstationer i gruppespillet. I sidste gruppekamp mod Sydkorea blev han skiftet ud efter en time til stor utilfredshed for hovedpersonen selv.

Det var hans træner da heller ikke begejstret for.

Portugal vandt 6-1, og Ronaldos erstatning scorede slutrundens første hattrick. Portugiserne er dermed klar til kvartfinalen mod Marokko lørdag eftermiddag. Formentlig uden Cristiano Ronaldo i startopstillingen. Men trods alt nok på bænken.

37-årige Cristiano Ronaldo er klubløs, efter han fik kontrakten med Manchester United revet i stykker. Det skete efter en anden meget omtalt samtale - med journalisten Piers Morgan.

