Medie: Ronaldos bøddel er færdig

Det portugisiske landshold og Fernando Santos er fortid.

I hvert fald, hvis man skal tro det portugisiske sportsmedie Abola, der skriver, at Santos og det portugisiske fodboldforbund er blevet enige om at gå hver til sit.

Portugal skal derfor ud og finde en ny landstræner for første gang i otte år.

Santos blev nemlig portugisisk landstræner efter VM-slutrunden i Brasilien i 2014, og har siden da stået i spidsen for et yderst succesfuldt portugisisk mandskab.

I 2016 vandt Santos og Portugal noget overraskende EM efter en finalesejr over Frankrig, hvilket er hans største bedrift som træner. I 2019 vandt Portugal også Nations League.

Nu er det dog slut for den 68-årige portugiser, der tidligere også har stået i spidsen for det græske landshold.

Fernando Santos nåede at stå i spidsen for det portugisiske landshold i over otte år. Foto: Alberto Pizzoli/Ritzau Scanpix

Annonce:

Bænkede stjernen

Fernando Santos kom i stor fokus, da han valgte at bænke Cristiano Ronaldo forud for ottendedelsfinalen mod Schweiz ved det igangværende VM.

Beslutningen viste sig dog at være den helt rigtige eftersom manden, der erstattede Ronaldo lavede et hattrick i 6-1-sejren.

I kvartfinalen var Ronaldo igen bænket, og eftersom Portugal endte med at tabe kampen til Marokko, kom Santos under beskydning for at have bænket den portugisiske superstjerne.

Ronaldos deroute: - Magien er væk