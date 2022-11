Medie: Tilskuere til VM-kampe kan fremover frit være iklædt regnbuefarver

Man vil fremover ikke længere risikere at få konfiskeret sit regnbueflag eller tøj med regnbuefarver på, hvis man skal se en kamp på stadion ved VM i fodbold.

Torsdag skriver den engelske avis The Independent, at Fifa har meddelt, at regnbuefarverne, der er et kendetegn for LGBTQ+-miljøet, ikke længere er forbudt på VM-stadionerne.

Det sker efter historier om, at VM-tilskuere ifølge The Independent har fået konfiskeret regnbueflag eller beklædningsgenstande med regnbuefarver på eller er blevet bedt om at dække farverne til.

Tirsdag fortalte en dansk fodboldfan til TV 2, at han var blevet nægtet indgang til en VM-kamp, fordi han bar strømper med regnbuefarver på, ligesom han havde det bandlyste One Love-armbind på.

Danskeren blev bedt om at tage sokkerne og armbindet af og lægge det i et opbevaringsrum.

Der er dog også eksempler på, at regnbuefarver ikke har været bandlyst fra VM-stadionerne. Helle Thorning-Schmidt overværede Danmarks kamp mod Tunesien på stadion iført en kjole med regnbuefarver på ærmerne.

Den tyske indenrigsminister, Nancy Faeser, var også iført One Love-armbindet, da hun var til stede til Tysklands kamp mod Japan onsdag.

Den nye tilgang til regnbuefarver fra Qatar og Fifa gælder umiddelbart ikke brugen af One Love-anførerbindet, hvor der også er regnbuefarver på.