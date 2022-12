Medie: Topløs trend spreder sig i Argentina

Der er folkefest i Argentina efter deres VM-triumf, og det har fået en hel særlig trend til at sprede sig over hele landet

Det vakte opsigt, da to argentinske fans tog trøjerne af på Lusail Stadium efter Argentinas VM-triumf.

Historien spredte sig i hele verden, og nu er der startet en topløs trend i Argentina, hvor fans går topløst rundt i de argentinske gader, mens de fejrer VM-titlen.

Det skriver Nypost.

En argentinsk fan ved navn Noe blev under finalen eskorteret ud af stadion og tilbageholdt i Qatar, fordi hun smed sin trøje i ren glæde, og det er om muligt det, de argentinske kvinder nu protesterer mod.

Læs også: Topløs fan bryder tavsheden

Der bliver også spekuleret i, om det er inspireret af legenden Diego Maradona, der lovede at smide sit tøj, hvis Argentina vandt VM tilbage i 2010, da han var landstræner.

Det er ikke et krav i qatarsk lovgivning, at kvinder skal tildække sig. Dog anbefales det at bære beklædningsgenstande, der som minimum skjuler knæ og skuldre.

Ivana Knoll. Foto: Hasan Bratic/Ritzau Scanpix

Under VM har man dog set adskillige fans med meget lidt tøj på rundt omkring på tilskuerrækkerne.

Det gælder blandt andet den kroatiske model Ivana Knöll, der har været et stort samtaleemne under VM.

Fejringen af VM-trofæet har gået vildt for sig i de argentinske gader, og spillerne måtte evakueres fra deres åbne bus, fordi folk begyndte at hoppe ned på bussen fra broer.

