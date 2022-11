Medie: Vanvittig Ronaldo-kontrakt på plads

KATJING!

Cristiano Ronaldo skriver meget snart under på den største kontrakt i fodboldens historie.

Det gør angriberen i forbindelse med, at han skifter til Al Nassr i Saudi Arabien. Sådan lyder det fra Marca.

Ifølge mediet kommer 37-årige Cristiano Ronaldo til at tjene svimlende 1,4 milliarder danske kroner om året.

Og den tidligere Manchester United- og Real Madrid-stjerne sætter sin underskrift på en to og halvt års kontrakt.

Superstjernen har været uden klub, siden han stoppede samarbejdet med Manchester United efter det omtalte interview med Piers Morgan.

Dermed ser det ud til, at alle spekulationerne omkring Cristiano Ronaldos kommende klub slutter for nu.

Den levende målmaskine har ligeledes været rygtet til Bayern München, Chelsea, MLS-klubber og Newcastle de seneste uger.

Al Nassr er en af de mest succesfulde klubber i Saudi Arabien med hele ni mesterskaber gennem historien.

Et skifte til Saudi Arabien var allerede på tale i sommer for Cristiano Ronaldo, men her valgte portugiseren at afvise de forskellige tilbud.