Medie: Zelenskyj afvist af FIFA

Ifølge CNN har Volodymyr Zelenskyj anmodet FIFA om at få lov til at dele et fredsbudskab forud for VM-finalen, men det er blevet afvist, selvom samtaler stadig er i gang

Niks, blev der sagt.

For FIFA har tilsyneladende afvist en helt særlig anmodning fra Volodymyr Zelenskyj.

Ifølge CNN har den ukrainske præsident spurgt klodens mest magtfulde fodboldorganisation om lov til at dele et budskab om verdensfred, før bolden triller i søndagens VM-finale mellem Argentina og Frankrig på Lusail Stadium.

En kilde fortæller mediet, at Zelenskyj har tilbudt at optræde på stadionets skærme via videolink.

Det er uklart, om det skulle foregå live eller i båndet version, og samtaler mellem det ukrainske styre og FIFA pågår stadig.

Fredag mødte FIFA-præsident Gianni Infantino pressen. Han kom både over en time for sent og delte flere nyheder. Foto: ODD ANDERSEN/Ritzau Scanpix

Zelenskyjs anmodning skal naturligvis ses i lyset af Ruslands krigshandlinger i Ukraine, der siden februar har været invaderet af nabolandet.

Selvom det er uortodokst, er anmodningen ikke helt overraskende.

Præsidenten har flere gange optrådt på video ved adskillige begivenheder - uanset tema - for at tale om krigen og for at kaste lys på situationen.

Herunder på G20-topmødet, Grammys og filmfestivalen i Cannes.