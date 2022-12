Messi afslører: Sådan aflurede han modstander

Han afventer ofte målmandens udspil, når han tager straffespark, men i tirsdagens VM-semifinale valgte Lionel Messi i stedet bare at hamre kuglen op i nettaget, da Argentina fik tilkendt et straffespark i første halvleg.

Og efter 3-0-sejren over kroaterne afslørede Lionel Messi så, at hans straffespark i semifinalen var resultatet af specifik forberedelse på Kroatiens målmand, Dominik Livakovic, der tidligere under slutrunden havde reddet en del straffespark i de to straffesparkskonkurrencer, Kroatien havde været igennem mod Japan og Brasilien.

- Jeg nærstuderede den kroatiske målmands teknik sammen med Rulli og Martinez (to af målmændene i den argentinske VM-trup, red.).

- Vi talte om det, og vi kom frem til, at han altid venter på skytten indtil det sidste, og så kommer spilleren til at afsløre noget med sit løb eller sin kropsholdning, lød det således ifølge det kroatiske medie HRT fra Lionel Messi.

Foto: Hannah McKay/Ritzau Scanpix

- Vi indså, at den bedste løsning ville være at sparke så hurtigt som muligt, i stedet for at vente. Det bliver svært for enhver, som venter. Det var derfor, at jeg valgte at sparke, som jeg gjorde, og det fungerede.

Med sejren er Lionel Messi og Argentina nu klar til VM-finalen på søndag, hvor Frankrig er modstanderen. Det er Messis anden VM-finale i karrieren, efter at Argentina i 2014 tabte 1-0 til Tyskland efter forlænget spilletid.