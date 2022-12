Messi bekræfter: Det stopper på søndag

At kalde det en overraskelse, vil være at gå skridtet for langt.

For Lionel Messi er gået hen og blevet 35 år.

Alligevel vakte det opsigt, da han meget sent i aftes efter storsejren over Kroatien i semifinalen understregede, at VM-finalen på søndag bliver hans sidste kamp ved en VM-slutrunde.

- Ja, det er helt sikkert. Der er mange år til næste VM, og jeg tror ikke, det vil ske. En afslutningen som denne er det bedste, sagde han til det argentinske medie Olé.

- Jeg er meget glad for at opnå det. At afslutte min VM-rejse med en finale. Det har været vildt at opleve alt det her i mit sidste VM, hvad folk har oplevet, hvordan folk hjemme i Argentina har nydt det, sagde han rørt og glad.

Kampen mod enten Frankrig eller Marokko bliver hans 26. i sit femte VM. Mens en lille unik skare har præsteret fem slutrunder før ham, er han og Lothar Matthäus de eneste, der har rundet 25 kampe.

Men han afviste i nat, at det betyder ret meget.

- Det vi ønskede var at nå finalen. Det er fint nok (at have slået rekorder, red.), men det vigtigste var at komme til den sidste kamp, der er den smukkeste af alle. Vi er ét skridt væk nu efter at have kæmpet så hårdt, og vi vil gøre vores bedste for at vinde denne gang, sagde han med reference til finalen for otte år siden, hvor Argentina tabte til Tyskland.

I forhold til den kamp er han og Angel Di María i øvrigt de eneste gengangere.

