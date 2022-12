Messi får sin vilje

Lionel Messi var rødglødende af raseri, efter at Argentina slog Holland ud i VM-kvartfinalen forleden, mest af alt grundet dommer Mateu Lahoz' præstation, og efterfølgende kom den argentinske superstjerne med en opfordring til FIFA:

- FIFA er nødt til at evaluere det. FIFA kan ikke give en dommer som ham en kamp af så stor vigtighed, når han ikke er klar på opgaven.

Tirsdag står Kroatien overfor en syvdobbelt vinder af prisen som verdens bedste fodboldspiller, men det er ikke noget, der ændrer forberedelsen før VM-semifinalen mod Argentina Kroatien forbereder sig ikke synderligt på Messi inden semifinalen

Messi raser efter VM-drama

Og nu får Messi noget at glæde sig over.

I hvert fald er Mateu Lahoz færdig ved VM for denne omgang. Han er blevet sendt hjem til Spanien forud for semifinalerne, så han kommer ikke til at dømme mere ved denne slutrunde.

Det skriver COPE.

Argentinerne var ikke glade for Mateu Lahoz. Men det var hollænderne sådan set heller ikke. Foto: PETER CZIBORRA/Ritzau Scanpix

Mateu Lahoz skrev historie med sin præstation, hvor han uddelte i alt 17 gule kort, hvilket er flest i en VM-kamp nogensinde. To gule kort gik til samme spiller, hollandske Denzel Dumfries, der dermed blev udvist.

Foruden Messi var også FC Barcelonas hollandske stjerne Frenkie de Jong ude med skarp kritik af Mateu Lahoz. Han kaldte den spanske dommers præstation for "skandaløs".

Det er endnu uvist, hvem der dømmer semifinalen mellem Frankrig og Marokko, men kampen mellem Argentina og Kroatien skal dømmes af italienske Daniele Orsato.