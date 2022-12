VM2022 ... 23. dec. 2022 kl. 07:26 Gem artikel Gemt artikel

Messi på pengesedlerne?

Argentinas VM-triumf bliver i disse dage fejret over hele verden og specielt i Argentina. Det er efterhånden gået så vidt, at der bliver spekuleret i, om Messi skal have sin egen pengeseddel i hjemlandet