Messi raser efter fiasko: Ingen undskyldning!

Lionel Messis Argentina anses af mange som nogle af de største favoritter overhovedet til at vinde VM, men landet fik en jammerlig start på VM-slutrunden, da man tabte 1-2 til Saudi-Arabien tirsdag.

Dermed er Argentina under maksimalt pres inden gruppens to sidste kampe mod Polen og Mexico, og Lionel Messi erkender efter nederlaget, at det var for ringe af argentinerne. Det skriver lblandt andre eldesmarque.

- Vi er nødt til at finde tilbage til, hvem vi er og finde vores base. Vi er nødt til at se frem mod det, der kommer. Vi vidste, at Arabien er et hold med gode spillere, som flytter bolden godt og står meget højt. Vi arbejdede på det, men spillede for langsomt, siger han efter kampen og fortsætter:

- Der er ingen undskyldning. Vi kommer til at stå mere sammen end nogensinde før. Denne gruppe er stærk og har tidligere vist det. Det her er en situation, som vi ikke har oplevet i lang tid. Nu skal vi vise, at vi er en rigtig gruppe. Det er meget hårdt for os alle, for vi havde ikke forventet at starte sådan her. Ting sker af en årsag. Vi skal forberede os på, hvad der kommer, og vi er nødt til at vinde de to næste kampe. Det kan vi kun selv klare, siger Lionel Messi.

Derfor må man formode, at Lionel Messi og resten af det argentinske landshold kommer til at holde et vågent øje med gruppens anden kamp mellem Mexico og Polen, der spiller her klokken 17.