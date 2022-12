Messi raser efter VM-drama

Messi langer ud efter dommer Antonio Mateu Lahoz, efter Argentinas dramatiske sejr i straffesparkskonkurrencen mod Holland i kvartfinalen ved VM.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- Han var altid imod os, siger Messi.

Argentina vandt i straffesparkskonkurrencen tidligt søndag efter på dramatisk vis at spille 2-2 mod hollænderne i ordinær spilletid.

Her scorede den hollandske udskifter Wout Weghorst to sene mål.

- Efter at de fik uafgjort, følte jeg en masse vrede, siger Messi.

- Jeg har ikke lyst til at tale om dommeren, for han irettesatte en eller sanktionerede en med det samme, men jeg tror, at folk så, hvad der skete, siger Messi.

- FIFA er nødt til at evaluere det, den (FIFA, red.) kan ikke give en dommer som ham en kamp med så stor vigtighed, når han ikke er med på opgaven, siger Messi.

Antonio Mateu Lahoz hev i alt det gule kort frem 16 gange.

Messi scorede sit fjerde mål i turneringen efter 73 minutter.

Den store helt var målmand Emiliano Martínez, som reddede Hollands to første straffespark, inden Lautaro Martínez sparkede den afgørende bold i mål.