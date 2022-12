Messis hotelværelse skal være et museum

Det værelse på University of Qatar, som Lionel Messi boede på under VM, vil ikke længere tage imod logerende. Det skal nemlig laves om til et mini-museum

I stedet for et femstjernet luksushotel valgte Argentinas landshold at slå sig ned på University of Qatar under VM-slutrunden - altså det lokale universitet i Doha.

Dermed levede spillerne under de relativt beskedne forhold, som de studerende lever under til daglig.

Men på lige præcis Lionel Messis værelse får ingen studerende lov til at bo i fremtiden.

Værelset - nummer B201 - skal nemlig laves om til et museum og kan fremadrettet derfor kun besøges af gæster - og altså ikke fastboende studerende. Det skriver Qatar News Agency.

Dermed kan passionerede fans se, hvordan den argentinske troldmand boede under VM-slutrunden.

Det handler om barbecue

Men hvorfor i alverden valgte de argentinske stjerner at lade sig indskrive i studieboliger til at starte med?

Årsagen er simpel og helt nede på jorden: Barbecue!

Asado er en stor tradition i flere sydamerikanske lande. Det er betegnelsen for et stort socialt event, hvor der grilles og serveres kød, en form for udvidet barbecue-middag.

De mange luksushoteller i Qatar kunne ikke tilbyde argentinerne de rette faciliteter til asado, og derfor valgte holdet i stedet at slå sig ned i universitetets bygninger.

Her kunne Lionel Messi og co. forlyste sig med al den asado, de overhovedet kunne spise.

Og med maverne fulde af grillet barbecue lykkedes det holdet at vinde VM-trofæet for første gang siden 1986.

