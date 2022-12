Messis kærlighed reagerer: - Endelig!

Antonela Roccuzzo er ved at revne af stolthed over sin mand, Lionel Messi, der i en alder af 35 endelig fik det trofæ, han havde kæmpet så hårdt for at få

Stoltheden er til at fornemme hos Lionel Messis hustru, Antonela Roccuzzo, efter søndagens VM-triumf.

Fra tilskuerpladserne på Lusail Stadium i Doha var hun således vidne til et sandt drama, da finalen til sidst endte i argentinsk forløsning efter straffesparkskonkurrence.

En finale, hvor hendes mand - selvfølgelig - indtog en hovedrolle og både scorede i ordinær og forlænget spilletid, inden han også var sikkerheden selv, da det hele skulle afgøres fra de 11 meter.

Nu reagerer Lionel Messis store kærlighed så på den store triumf og lægger ikke ligefrem skjul på, hvor stolt hun er af sin mand.

- VERDENSMESTRE. Jeg ved ikke engang, hvor jeg skal starte. Jeg føler den største stolthed. Tak for at lære os aldrig at give op og i stedet kæmpe til det sidste, skriver Antonela Roccuzzoi i et opslag på sin instagramprofil til sine 24 millioner følgere.

- ENDELIG ER DU VERDENSMESTER. Vi ved, hvor meget du har lidt i så mange år, fordi du ønskede at opnå det her.

Lionel Messi fejrede naturligvis VM-triumfen i selskab med familien. Foto: ODD ANDERSEN/Ritzau Scanpix

Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/Ritzau Scanpix

Antonela Roccuzzoi deler også et billede, hvor to af parrets børn, Thiago og Mateo Messi, kysser VM-pokalen, ligesom man også kan se, at hun selv fik mulighed for at løfte det ikoniske trofæ.

Efter triumfen gik der da heller ikke længe, før Lionel Messi fik selskab af sin hustru og parrets tre børn, der sammen med deres far kunne glæde sig over VM-titlen. Som en bonus blev den lille argentiner endda også kåret til VM-slutrundens bedste spiller.

Argentinske Antonela Roccuzzo, 34, mødte for første gang Lionel Messi, da de var bare 5 år gamle. Lige siden har de været så godt som uadskillige. Hele den historie kan du læse lige her.