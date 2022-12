Messis store kærlighed: Her er deres vilde historie

Løfter Lionel Messi VM-trofæet, når VM-finalen er fløjtet af søndag aften, vil det være den perfekte afslutning på en helt igennem bemærkelsesværdig karriere.

Under hele eventyret har den 35-årige argentiner aldrig været alene. Hans hustru, Antonela Roccuzzo, 34, har nærmest bogstaveligt talt altid stået ved hans side.

Antonela er kusine til Messis barndomsven Lucas Scaglia, som introducerede dem for hinanden første gang i starten af 90'erne, da de begge var fem år gamle.

Antonela Roccuzzo har været Messis klippe gennem hele hans karriere og naturligvis også til VM i Qatar. Foto: ODD ANDERSEN/Ritzau Scanpix

Ifølge Daily Mail kunne Messi 'ikke kigge væk fra hende i mere end ét sekund,' og hver gang hun var på besøg hos sin fætter, fandt Messi en undskyldning for at komme på besøg.

De sendte hinanden kærestebreve, hvor de forsikrede, at de skulle være sammen, når de blev voksne.

Da Messi fyldte 13 år, flyttede han fra hjembyen Rosario i Argentina til Barcelona, hvor fodboldkarrieren tog fart. Men han fortsatte kontakten med sin barndomskærlighed, som snart skulle blive kendt for offentligheden.

- Ja, jeg har en kæreste. Hun er i Argentina, afslørede Messi i et talk show på catalansk tv i 2009.

Parret har sammen tre sønner: Ciro, Mateo og Thiago. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/Ritzau Scanpix

Trods den fysiske distance blev romancen ved med at blomstre.

Messi tjente rigeligt med penge til at forsørge de to, men den ambitiøse Antonela ønskede ikke at forlade hjemlandet.

Hun startede i stedet på universitetet i Rosario, hvor hun læste humaniora, samfundsvidenskab og senere til tandlæge.

Med tiden blev længslen efter Messi for stor. Hun droppede studierne og rejste til Catalonien, hvor hun flyttede ind hos superstjernen.

I 2012 fik parret sønnen Thiago. Senere fulgte sønnerne Mateo i 2015 og Ciro i 2018.

Roccuzzo og Messi forseglede kærligheden ved et storslået bryllup i 2017. Foto: Marcos Brindicci/Ritzau Scanpix

I 2017 blev de gift - 25 år efter de mødte hinanden - ved et storslået bryllup på et luksushotel i Rosario. Gæstelisten talte celebre navne som Neymar, Luis Suarez, Gerard Piqué og hans daværende partner, Shakira.

Lionel Messi er i dag i olierige Paris Saint-Germain og er uden tvivl en af verdens allerrigeste fodboldspillere.

Men når det regner på præsten, drypper det på degnen, og Antonela Roccuzzo har også formået at skabe sin egen karriere som influencer. Hun hun tjener millioner på samarbejde med blandt andet Dior, Louis Vuitton og Dolce & Gabbana.

Søndag eftermiddag er der meget mere end penge på spil, når Lionel Messi får muligheden for at sætte det perfekte punktum for karrieren ved at vinde VM-finalen i Qatar.