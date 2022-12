Messis VM-kappe er eftertragtet: Millionbeløb budt

Ahmed Al Barwani, der er parlamentsmedlem og advokat i Oman, vil give syv millioner kroner for at få den kappe, som Lionel Messi bar under VM-triumfen i Qatar.

Det skriver advokaten på Twitter.

Den argentinske fodboldstjerne fik overrakt en sort kappe under VM-fejringen. Kappen er en 'bisht', der er en beklædning forbundet med høj status og rigdom i den arabiske verden.

Det er denne bisht, som Ahmed Al Barwani nu gerne vil have fingrene i. I et interview til The National forklarer advokaten, at han er villig til at betale endnu mere, hvis Lionel Messi vil indgå i forhandlinger.

Lionel Messi får den meget omdiskuterede kappe på, inden han skal løfte VM-trofæet. Foto: Robert Michael/Ritzau Scanpix

- Fra sultanet i Oman vil jeg lykkeønske dig for at vinde VM i Qatar. Den arabiske bisht er et symbol på ridderlighed og visdom. Jeg tilbyder dig én million dollars (7 millioner kroner, red.) for at give mig den bisht, skriver Ahmed Al Barwani på Twitter.

Advokaten var til stede på stadion, da Lionel Messi fik overrasket VM-trofæet sammen med den såkaldte bisht.

Hvis det lykkedes Ahmed Al Barwani at få denne bisht, så er det ikke for at bære den selv. I stedet skal den fungere som et symbol på, hvad der er muligt i livet.