Midt i VM-semifinale: Fejl hos DR

Flere seere har problemer med at se VM-semifinalen på DR's hjemmeside. DR-chef kalder det 'uheldigt' og 'ærgerligt'

Argentina og Kroatien spiller tirsdag aften VM-semifinale.

Kampen vises på DR1, men flere seere har skrevet til Ekstra Bladet, at de har problemer med at se kampen på DR's app og hjemmeside.

Ekstra Bladet har prøvet at se kampen på DR's hjemmeside dr.dk/drtv, men får en fejlmelding.

'Der er desværre et midlertidigt problem. Hvis problemet ikke løses ved at genindlæse siden, kan du besøge www.dr.dk, mens vi arbejder på at løse fejlen hurtigst muligt,' skriver DR.

DR-chef reagerer

Public service-stationen forklarer, at problemet er ved at blive løst.

- Det er et problem hos vores leverandør, som har tekniske problemer. Det er ved at blive fikset og er for mange blevet bedre.

- Hvis man stadig oplever problemer, så skal man bare prøve lidt forskellige metoder, så kommer de fleste heldigvis ind, siger underdirektør hos DR, Anders Kern Boje, til Ekstra Bladet i pausen af kampen.

- Appen, Chromecast fra appen, browseren eller Yousee og prøve flere gange. Det er superuheldigt. Vi er pisseærgerlige over det. Det er ikke nogen hemmelighed. Når det er sagt, så er gode folk ved at fikse det.