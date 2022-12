Midt under opvarmning: Mbappé må undskylde til fan

Kylian Mbappé løb ud til tribunen for at se til fransk fan

Den franske stjerne har normalt et utroligt skarpt sigte, når han afslutter.

Men under opvarmningen til semifinalen mod Marokko ramte Kylian Mbappé en fransk fan, skriver flere medier - heriblandt franske L'Équipe.

Den franske fan stod på en af de forreste rækker.

Da Mbappé opdagede, at uheldet var ude, skyndte han sig straks at løbe ud over kridtstregerne, over banden og hen til fanen for at undskylde.

Se billederne: Mbappé løber ud til fan

Foto: Lee Smith/Ritzau Scanpix Foto: Lee Smith/Ritzau Scanpix Foto: Kirill Kudryavtsev/Ritzau Scanpix Foto: Kirill Kudryavtsev/Ritzau Scanpix Foto: Lee Smith/Ritzau Scanpix

Frankrig og Mbappé fører 1-0 over Marokko, men har haft store chancer til at bringe sig yderligere i front. Marokko havde dog også en stor mulighed kort inden pausen.

Vinderen møder Argentina i finalen på søndag, hvor Mbappé klubkammerat Lionel Messi venter.

