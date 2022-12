Mindst 31 sårede efter VM-fest

For første gang i 36 år har argentinerne vundet VM i fodbold. Natten til tirsdag dansk tid ankom Lionel Messi og holdkammeraterne til Buenos Aires, hvor tusinder af fans har ventet på dem

Det gik voldsomt for sig, da argentinerne tirsdag fejrede landets VM-triumf i Buenos Aires.

Mindst 31 mennesker kom til skade under festlighederne i hovedstadens gader, skriver avisen La Nacion. Brandmænd og politibetjente var iblandt.

Videoer og billeder viste store folkemasser, der var mødt op i håbet om at få et glimt af de argentinske helte, som søndag vandt VM i Qatar ved at besejre Frankrig i finalen.

Landsholdet skulle have kørt gennem byen i en bus, men bussen med spillerne måtte omdirigeres fra den rute, der oprindeligt var planlagt. Til sidst blev busturen stoppet helt, og spillerne blev flyttet over i helikoptere.

Da busturen viste sig umulig at gennemføre, blev spillerne flyttet over i helikoptere, som fløj dem ind over Buenos Aires. Foto: Matias Baglietto/Ritzau Scanpix

Bussen nåede kun at køre 12 kilometer på fire timer, før det ikke længere var forsvarligt at fortsætte.

Enkelte gange forsøgte ellevilde fodboldfans at hoppe ned i den åbne bus fra broer, og andre steder blev lastbiler, vejskilte og lygtepæle besteget.

Politiet vurderede, at omkring fem millioner personer deltog i fejringen, som udviklede sig kaotisk.

Meget tydede da også på, at fremmødet ville blive enormt. Allerede om natten, da VM-guldvinderne landede i lufthavnen, var flere tusinde mennesker på plads for at hylde deres landsmænd.

Og folkemængderne blev kun større, som dagen skred frem.

Præsidenten i Argentinas fodboldforbund, Claudio Tapia, var ærgerlig over, at spillerne ikke nåede ind til den centrale plads omkring monumentet Obelisco de Buenos Aires.

- De sikkerhedsfolk, der eskorterede os, tillod os ikke at fortsætte. Tusind gange undskyld på vegne af spillerne. Det er en skam, skrev Tapia på Twitter.

Ifølge La Nacion døde en 24-årig mand dagen forinden som følge af skader, han pådrog sig, da han faldt gennem et tag, mens han fejrede sejren.

