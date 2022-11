Mødte sin store helt: Jeg rystede helt

Victor stod helt alene uden for det danske træningsanlæg uden at få et glimt af sine landholdshelte

Når man tager chancer, er der en god mulighed for, at det giver bonus.

Det kan den unge, danske fodboldfan Victor Andersen skrive under på.

Lørdag stod han ene og alene foran den danske træningsbase på Al-Sailiya Sports Club 30 km. uden for Doha.

Han var kommet for sent og fik ingen mulighed for at få et glimt af de danske VM-spillere.

Ekstra Bladet mødte ham efter træning. Og selv om han var taget forgæves, så havde han slet ikke mistet modet.

Victor Andersen var lørdag aften forgæves ved det danske træningsanlæg, hvor han var helt alene. Søndag fik han bonus og en autograf samt foto med Thomas Delaney. Foto: Lars Poulsen.

For søndag stod Victor Andersen der så igen.

Foran træningsanlægget i så god tid, at han ikke på ny gik glip af et muligt møde med sin store helt, Thomas Delaney, og de øvrige danske landsholdsspillere.

- Jeg kom tilbage, fordi jeg er her for at støtte det danske landshold. Spillerne gav meget tilbage til os medrejsende fans, og det var fantastisk, forklarer Victor Andersen, der stod foran træningsanlægget sammen med 45-50 danske fans.

- Samtlige spillere kom ud til os, hvor vi kunne tale med dem, få taget billeder og autografer fra alle. Det var helt fantastisk, forklarer Victor Andersen.

Victor Andersen havde lavet god plads på sin trøje, så den store helt, Thomas Delaney, kunne skrive sin autograf. Foto: Lars Poulsen.

Højdepunktet på søndagen var nu mødet med den store danske helt Thomas Delaney.

Han var klædt i Delaneys landsholdstrøje med 8-tallet på ryggen, så ingen var i tvivl om, hvem han sympatiserede mest med blandt de 26 danske VM-spillere.

- Det var så vildt at møde Delaney!

- Han var en af de sidste spillere, som kom ud, så min trøje var godt fyldt op med autografer!

- Men jeg havde gemt den største plads i midten til hans autograf. Og jeg fik også taget billeder med ham. Det var virkelig en fed oplevelse.

Thomas Delaney inde bag murene, hvor han forbereder sig til VM. Her i selskab med Simon Kjær. Foto: Lars Poulsen.

- Alle spillerne var helt nede på jorden. De er virkelig gode forbilleder for alle. Alle os danskere, der var mødt frem, fik en oplevelse, vi aldrig glemmer, siger Victor Andersen og sætter oplevelsen lidt i perspektiv med følgende bemærkning:

- Det var sådan, at jeg nærmest rystede, da alle spillerne havde været forbi. Det er jo vores forbilleder og på grund af dem vi alle ser fodbold, forklarer han.

Simon Kjær skriver autograf til de fremmødte danske fans. Foto: Lars Poulsen.

Den unge fan fra Vejle tror, at Danmark kommer langt til VM, men det kræver en førsteplads i gruppen.

- Jeg tror, det bliver svært, hvis vi bliver nummer to og skal møde Argentina i 1/8-finalen. Min drøm vil være Danmark mod Argentina i finalen.

- Men det kræver vi slår Frankrig, og det tror jeg også vi gør, siger den optimistiske danske fan.

Victor Andersen er foreløbig kommet alene til Qatar. Hans gode ven er strandet i Sofia og kommer først til mandag.

Tirsdag skal de efter planen se Danmarks første kamp ved VM mod Tunesien.

