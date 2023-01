Mystisk afpresning af VM-træner

Gregg Berhalter har set sig nødsaget til at reagere i kølvandet på en form for afpresning af 31-årig gammel sag

Den amerikanske landstræner, Gregg Berhalter, der i december førte USA til 1/8-finalen ved VM i fodbold, er hovedpersonen i en mildest talt besynderlig sag om afpresning.

Det er kommet frem nu, hvor han selv har valgt at offentliggøre en forklaring.

Under VM modtog det amerikanske fodboldforbund en henvendelse fra en unavngiven person, der forsøgte at afpresse både forbundet og Berhalter. En 31 år-gammel episode fra trænerens ungdom, som skulle 'knække ham', som vedkommende formulerede det.

Egentlig er vi lidt i tvivl om, hvorvidt det er afpresning, for vedkommende har vist ikke givet udtryk for at ville have noget. Vedkommende ville bare smadre Berhalters karriere.

Men det får vedkommende ikke lov til. For Berhalter har nu delt historien med alt og alle, og opbakningen fra forbundet og især hans hustru, der i den grad også er omdrejningspunktet, er solid.

Vi skal tilbage til 1991, hvor Gregg og Rosalind havde mødt hinanden og datede. Det gik egentlig ret godt, men de to blev på et tidspunkt så uenige om noget en aften, at de kom op og skændes. Det endte med, at Gregg sparkede sin date/kæreste/kommende kone over benet!

Gregg og Rosalind til oktoberfest i München, da han spillede for 1860 München 2006-2009. Foto: Getty Images

Ikke videre sødt gjort, men det gjorde han altså. Og det gjorde angiveligt temmelig ondt på Rosalind. Gregg undskyldte ret hurtigt og fortrød sin handling. Men sket var sket, og det betød, at Rosalind trak sig, hvilket vi nu godt forstår. Det er aldrig fedt at blive sparket. Og slet ikke af ens date/kæreste/kommende mand.

Rosalind tog en pause. I syv måneder. Men så en dag ringede hun til Gregg, og de mødtes igen. Han undskyldte. Igen. Og dates blev til kæresteri, der blev til fast forhold og siden ægteskab. Og de er stadig gift.

Men sårene fra dengang sidder for altid i specielt Gregg.

- Der er ingen undskyldninger for mine handlinger den aften. Det var et skammeligt øjeblik og noget, jeg fortryder den dag i dag, skriver han.

- Jeg var bange for, jeg havde mistet min sjæleven, men ud af det blå modtog jeg et opkald fra Rosalind, der gerne ville mødes. Det gjorde vi, og vi talte om, at vi havde udviklet os og besluttede at fortsætte forholdet, skriver han.