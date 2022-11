Nadim-agent afslører: - DBU vidste det

I en ny dokumentar hævder Nadia Nadims agent, Michael Kallbäck, at DBU havde kendskab til Nadims kontroversielle ambassadørskab for Qatar før offentliggørelsen. Alligevel valgte fodboldorganisationen at vise stor utilfredshed efterfølgende

Det var ifølge Nadia Nadim en 'no-brainer' at blive ambassadør for VM i Qatar.

En beslutning, som hun fik massiv kritik for. Både af fans, men også af Dansk Boldspil-Union.

Fodbolddirektør i DBU Peter Møller udtalte efter offentliggørelsen, at han var skuffet over den danske landsholdsstjerne.

- Jeg er superærgerlig og skuffet over, at hun har sagt ja til den ambassadørrolle, sagde Peter Møller dengang.

Han mente, at hun direkte modarbejdede DBU's arbejde og kritiske linje i Qatar.

Men i en ny Viaplay-dokumentar kommer nye oplysninger fra Nadims agent frem i lyset.

'Meget underligt'

Ifølge Nadia Nadims agent, Michael Kallbäck, havde duoen nemlig forhørt sig hos DBU om, hvorvidt ambassadørskabet ville skade Nadia Nadims interesser for det danske kvindelandshold.

I en scene fra filmen diskuterer Nadia Nadim og hendes agent en klumme, der sætter spørgsmålstegn ved, om Nadim kan fortsætte på landsholdet.

'Det er meget underligt, fordi før det her (ambassadørskabet, red.) overhovedet blev et tema, rakte jeg ud til chefen hos DBU og spurgte: Ville DBU kunne gøre noget for at forhindre det her?, siger Kallbäck og fortsætter:

'Svaret var, at hun var fri til at gøre, hvad hun vil, og så sagde de også, at du (rettet mod Nadim, red.) ikke ville blive smidt af landsholdet.'

Alligevel udtrykte DBU altså stor skuffelse over Nadims beslutning, ligesom de i forbindelse med udtagelsen til sommerens EM-slutrunde krævede, at hun skulle stille sig op og svare på pressens mange spørgsmål om sit officielle ambassadørskab for VM i Qatar.

Ekstra Bladet har været i kontakt med DBU, der skriver i en mail, at de ikke har yderligere at tilføje til sagen.

Dokumentaren 'Nadia Nadim - Game Changer?' havde premiere på Viaplay onsdag.

