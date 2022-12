Nadim poserer med multi-milliardær

Nadia Nadim poserer på et billede i et meget fornemt selskab med blandt andet Bill Gates og får rosende ord med på vejen fra David Beckham

Flankeret af tidligere fodboldstjerner og en af verdens rigeste personer, poserer Nadia Nadim på et nyt Instagram-billede, som den engelske fodboldlegende David Beckham har lagt op på sin profil.

På billedet står den danske landsholdsstjerne nemlig med David Beckham, Michael Essien, Didier Drogba og multi-milliardæren Bill Gates.

Nadia Nadim, der er ambassadør for VM i Qatar ligesom David Beckham, får flotte ord fra briten.

'En stor ære at mødes med Gates Foundation, og nogle inspirerende mennesker, der står bag livgivende innovationer og projekter, som ændrer unges liv til det bedre,' skriver Beckham på opslaget.

I kommentarsporet på opslaget har Bill Gates rost Beckham.

'Det er ikke hver dag, du møder en levende legende. Tak for at mødes og diskutere global sundhed og innovation,' skriver Gates.

Det er dog også en af de eneste positive kommentarer, der er at finde på opslaget ved et hurtigt øjekast.

Beckham bliver beskyldt for at have solgt sin sjæl og ødelagt sit eftermæle, da han tidligere på året takkede ja til en aftale, der sikrede ham 10 millioner pund, svarende til over 85 millioner kroner, for at promovere VM i Qatar.

Og netop det får Beckham også at vide i kommentarsporet.

'Du sælger din sjæl hurtigt, gør du ikke David?'

'Åh gud. Dit ry er nu i ruiner.'

'Hvorfor, hvorfor, hvorfor. Undskyld, men jeg har mistet al respekt for dig.'