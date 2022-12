Nadim tilbage i Qatar

Nadia Nadim tog hjem til Danmark, efter hendes mor på tragisk vis afgik ved døden. Nadim er efterfølgende vendt tilbage til Qatar for at fortsætte med jobbet som VM-kommentator

Midt under arbejdet som VM-kommentator fik Nadia Nadim en frygtelig besked.

Hendes mor var blevet dræbt i en trafikulykke. Hun blev blot 57 år.

Nadim tog naturligvis hjem til Danmark, hvor begravelsen blev holdt i fredags.

Efterfølgende er den danske landsholdsspiller vendt tilbage til Qatar for at genoptage sit arbejde til VM-slutrunden. Hun forklarer til AP, hvorfor hun har valgt at vende tilbage og ikke blive i Danmark.

- Jeg tror ikke, at det ville hjælpe mig. Min mor ville ikke komme tilbage, hvis jeg bare lå og græd ud.

- Og for det andet tror jeg, at jeg skal være stærk for hende. Hun var en meget stærk kvinde. Jeg tror, at én ting er at tale om at være stærk, en anden ting er at vise det. Det er også min måde at ære hende på.

Danskeren genoptager sit arbejde efter tragedien. Foto: Hassan Ammar/Ritzau Scanpix

Nadims far blev dræbt af Taliban i Afghanistan i 1999. Morens dødsfald efterlader derfor Nadia Nadim og hendes fire søstre forældreløse.

'Tirsdag morgen blev min mor dræbt af en lastbil. Hun var på vej hjem fra træningscenteret.'

'Ord kan ikke beskrive, hvad jeg føler. Jeg har mistet den vigtigste person i mit liv, og det skete så pludseligt og uventet.'