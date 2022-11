Ned i gear: Fridag før skæbnekamp

Normalt kan der falde en belønning af, hvis der er præsteret godt på banen og resultaterne har flasket sig.

Sådan er det nu engang ikke gået endnu for Danmark under VM.

Kasper Hjulmand har valgt at give spillerne fri mandag. I stedet kan han bruge tid på at lægge den taktiske slagplan til opgøret mod Australien. Foto: Lars Poulsen.

Èt point efter to kampe mod Tunesien og Frankrig er ikke lige, hvad man kunne forvente på forhånd.

Nu går Kasper Hjulmand en alternativ vej og tildeler de danske VM-spillere en fridag mandag, så de kan komme ned i gear, inden de fra tirsdag for alvor kan fokusere på den afgørende VM-kamp mod Australien.

- Langt de fleste får en fridag mandag. Det er vigtigt de kommer lidt ned i gear, inden vi tirsdag for alvor forbereder os til kampen mod Australien, forklarer Kasper Hjulmand.

Kasper Hjulmand kan mandag få tankerne væk fra træningsbanen, når spillerne får en fridag før onsdagens skæbnekamp mod Australien. Foto: Lars Poulsen.

Annonce:

Derfor har DBU også aflyst alle presseaktiviteter mandag på træningsanlægget Al-Sailiya Sports Club, hvor det danske landshold har sin base under VM-slutrunden.

Danmark spiller skæbnekampen mod Australien onsdag. Hvis de vinder kampen og Tunesien samtidig ikke vinder større over Frankrig, vil Danmark være klar for 1/8-finalen.

Her spiller de lørdag aften kl. 20.00 (dansk tid) på Ahmad Bin Ali Stadium mod nummer ét fra gruppen med Argentina, Polen, Mexico og Saudi-Arabien, hvor Polen lige nu står med de stærkeste kort for at vinde puljen.

De kan nøjes med uafgjort mod Argentina i den sidste kamp.

Argentina vil nok gøre alt for at besejre Polen, fordi nummer to fra den gruppe, løber ind i verdensmestrene fra Frankrig. Og det er ikke et ønskescenarie allerede i en 1/8-finale.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hvad tjener de danske VM-stjerner? Med Ekstra Bladet+ får du et unikt indblik i lønhierarkiet på landsholdet. Få det fulde overblik over samtlige spillere LIGE HER.

Blodbold: Fodbold på de dødes grave