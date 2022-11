Netflix følger Simon Kjær i fodboldserie

Simon Kjær har inviteret Netflix ind i sit liv. Han bliver en del af ’Captains’-serien sæson 2, hvor seerne får lov til at komme med ind bag facaden af den blonde klippe

Om de vil det eller ej, så er rampelys, kameraer og berømmelse en del af internationale fodboldstjerners liv, men for Danmarks kaptajn har opmærksomheden på ham været større under VM i Qatar end normalt.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger bliver Simon Kjær en af hovedpersonerne i anden sæson på Netflix af den populære dokumentarserie ’Captains’, der i den her omgang tager seerne med bag gardinerne i landsholdsanførerens jagt på succes under VM i Qatar.

I løbet af slutrunden har kamerafolk fulgt den 33-årige forsvarsklippe og set nærmere på, hvordan han er som kaptajn og menneske på det danske landshold.

På den måde er det lidt en streg i regningen for producenterne, at Simon Kjær lørdag starter på bænken mod Frankrig.

Foto: Lars Poulsen

Fransk landstræner: Danmark er undervurderede.

Første sæson havde premiere inden VM-starten og blev vist på FIFA’s egen streamingtjeneste, FIFA+, hvorefter den blev videredistribueret til Netflix.

Her mødte seerne i seks forskellige afsnit landsholdskaptajnerne Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon), Luka Modric (Kroatien), Thiago Silva (Brasilien), Hassan Maatouk (Libanon), Brian Kaltack (Vanatu) og Andre Blake (Jamaica).

Foto: Lars Poulsen

Første sæson greb fat i, hvordan stjernerne jonglerer med familieliv og deres nationers store forventninger til dem, og så kastede den lys på spillet mellem at være en helt normal person og samtidig præstere på højt niveau som professionel fodboldspiller.

Nogle får succes. For andre glipper det.

Hvad anden sæson kommer til at handle om, må vi vente at se, og for Simon Kjærs vedkommende er det stadig helt og aldeles uvist, om han og landsholdskammeraterne bestiger det modbydelige VM-bjerg hele vejen til finalen.

