Den brasilianske fodboldstjerne Neymar har forvredet sin ankel under Brasiliens kamp mod Serbien torsdag og skal have en lægelig vurdering af skaden inden for de næste 48 timer.

Det oplyser det brasilianske landsholds læge.

Holdlægen, Rodrigo Lasmar, siger, at Neymar pådrog sig skaden efter et sammenstød med en modspiller.

Superstjernen blev skiftet ud efter 79 minutter, da Brasilien torsdag vandt 2-0 over Serbien.

- Vi er nødt til at vente mellem 24 og 48 timer for at have en bedre vurdering. Vi har endnu ikke planlagt MRI-skanning, og i morgen har vi en ny vurdering, lyder det fra Rodrigo Lasmar.

- Vi er nødt til at vente. Vi kan ikke give nogle overilede kommentarer om hans udvikling.

Efter kampen kunne Neymar ses humpe i omklædningsrummet, og billeder viste en hævelse på hans højre ankel.