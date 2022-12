Lionel Messi er én kamp fra at fuldende den perfekte karriere, og Nicklas Bendtner har forudsigelsen klar forud for VM-finalen

Det virker, som om at både Messi og FIFA gerne vil have, at Messi vinder VM.

Det er selvfølgelig sagt med et glimt i øjet, men der er da godt nok nogle kendelser, der er gået argentinernes vej ved den her slutrunde.

Mod Holland var der mindst én rød billet, der burde være givet, og jeg synes godt nok også, at det straffespark, de får tildelt mod Kroatien, var tvivlsomt.