Nu er der helligdag i Argentina

Det argentinske landshold forventes at lande i Argentinas hovedstad, Buenos Aires, natten til tirsdag lokal tid.

Holdet er garanteret en livlig modtagelse, når de lander i Ezeiza-lufthavnen i Buenos Aires klokken 02.25.

- Kronet med ære, står der på et banner på en aviskiosk i Buenos Aires, hvor aviserne Clarín og La Prensa begge sender en stor tak til Lionel Messi og hans holdkammerater for at vinde landets tredje verdensmesterskab og første i 36 år.

Festen, der begyndte efter søndagens finale, måtte midlertidigt indstilles, mens lokale renovationsarbejdere gik i kast med at rydde op efter festlighederne, efter at millioner af argentinere strømmede til gaderne i jubel.

56-årige José Luis Quinoga, der søndag fejrede finalesejren ved Obelisk-mindemærket i Buenos Aires, siger, at han agter at møde holdet i lufthavnen.

- Nu hvor de er blevet kronet, så skal vi byde dem velkommen og takke dem, siger han.

Der er arrangeret en privat reception i lufthavnen for at tage imod de tilbagevendende spillere, og Det Argentinske Fodboldforbund (AFA) oplyser, at holdet derefter vil fejre med fans ved Obelisken.

- Det første jeg gør, efter at jeg tager fra arbejde, er at komme her, fortalte 23-årige Julieta Rosel under søndagens festligheder ved monumentet.

Men Rosel er øjensynligt ikke engang nødt til at vente, til hun har fri fra arbejde.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters har den argentinske regering erklæret tirsdag for en national helligdag.