Nu er der nyt om baneløber

Mario Ferri, som mandag aften afbrød kampen mellem Portugal og Uruguay, er blevet løsladt.

Det oplyser den italienske ambassade i Qatar.

- Den pågældende borger blev løsladt kort efter begivenhederne uden at være sigtet.

- Andre oplysninger vil ikke blive delt af hensyn til privatlivets fred, skriver Italiens konsul i Qatar, Enrico Massa, til norske NRK i et skriftligt svar.

Hovedpersonen har også lagt et opslag på Instagram efter sin løsladelse.

Ifølge den spanske radiostation RAC1 blev Mario Ferri løsladt i nat klokken 3.

Han hævder selv, at han fik hjælp af FIFA-præsidenten Gianni Infantino, der dukkede personligt op, mens Ferri efter eget udsagn havde store problemer med det lokale politi.

Desuden fortæller han også, at han forsøgte at løbe på banen i Danmarks kamp mod Frankrig og under Spanien-Tyskland. Her blev han dog forhindret af sikkerheden på stadion.

En del har været bekymrede for Mario Ferri, efter han løb på banen iført en t-shirt med støtte til Irans kvinder og Ukraine - ligesom han bar et regnbueflag i hånden. Noget, som Qatar bestemt ikke har brudt sig om under det igangværende VM.

