Nu har de fået nok af Ronaldo

Cristiano Ronaldos VM har ikke bragt den helt store succes, selvom portugiserne trods alt er gået videre. Det er blevet til ét mål fra den klubløse angriber, og det var på et straffespark.

Derfor står det nu klart, at fansene i hjemlandet gerne ser landsholdet prøve noget andet. Det viser en meningsmåling på det store portugisiske sportsmedie A Bola.

Her viser det sig, at hele 70 procent af stemmerne i en afstemning om, hvorvidt Ronaldo skal starte inde, foretrækker, at han bliver sat på bænken, når de skal møde Schweiz i ottendedelsfinalen på tirsdag.

Dermed har 30 procent af fansene i hjemlandet dog stadig tillid til ham

I stedet for ham kan det blive spillere som Rafael Leao, André Silva eller Goncalo Ramos, der kan tage hans plads i offensiven.

Cristiano Ronaldo har som anfører oplevet at være blevet skiftet ud i alle tre gruppekampe ved dette VM. Foto: Thaier Al-Sudani/Reuters/Ritzau Scanpix

Ronaldo blev desuden skiftet ud i Portugals sidste gruppekamp mod Sydkorea, hvor det blev til lidt mere end en time for ham i opgøret, som portugiserne endte med at tabe med 1-2.

Foruden det svingende spil ved VM har han også sit at tænke på i forhold til sin klubsituation.

Forud for slutrunden blev han og Manchester United enige om at gå hver til sit, og han er nu på jagt efter en ny klub. Løsningen kan blive en klub fra Saudi-Arabien.

Derudover har han også planer om at få et kæmpe millionbeløb ud af Juventus, som de, mener han, skylder ham.