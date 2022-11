Nu må han hente kage

- Jeg har brændt tusindvis af chancer og kommer ikke til at græde over den her, siger Andreas Cornelius

Andreas Cornelius skal til bageren.

Den store, stærke angriber må på en lille ’strafekspedition’, efter han brændte den gigantiske chance, der kunne have sikret Danmark en drømmestart ved VM i en kamp, hvor indsatsen slet ikke var acceptabel.

Men han headede den oplagte mulighed på stolpen.

Og så sluttede det uforløst og uden scoringer, da Danmark mødte Tunesien.

Og det må have en konsekvens.

Andreas Cornelius røg på røven. Han havde heller ikke marginalerne, da han afsluttede med hovedet. Bolden ramte stolpen og sprang i spil igen. Foto: Lars Poulsen.

- Nu kan Corner hente noget kaffe, te og kage til resten af holdet, siger Christian Eriksen.

Han var meget forundret over Andreas Cornelius ikke evnede at score på den store chance.

- Han skulle have sparket, headet eller hoftet den ind, siger Christian Eriksen, der lige som holdkammeraterne var skuffede over nulløsningen mod Tunesien.

Hovedpersonen erkender, at det var en stor chance, men han får ikke søvnløse nætter om den store afbrænder.

Annonce:

- Jeg har brændt tusindvis af chancer og græder ikke over den her. Men det var en mærkelig måde den chance opstod, fordi det var en blød bold, der trillede gennem feltet. Og så prøvede jeg bare at sætte hovedet til bolden, forklarer Andreas Cornelius.

Andreas Cornelius brændte Danmark største chance, da han headede på stolpen helt fri for mål. Foto: Lars Poulsen.

Han kom på banen midtvejs i anden halvleg og var med til at sætte tuneserne under et ekstra pres.

- Det er klart, at vi havde håbet og regnet med tre point. Intet kommer af sig selv.

- Vi ser der allerede er mærkelige resultater ved VM, hvor Saudi-Arabien slog Argentina.

- Vi har sat os selv under et ekstra pres, men vi har en stærk tro på det, vi kan og står for, siger Andreas Cornelius.

Andreas Cornelius har gode minder fra kampen mod Frankrig i juni, hvor han kom ind og scorede to gange i 2-1 sejren over verdensmestrene. Foto: Lars Poulsen.

Nu venter de franske verdensmestre, som ’Corner’ har gode erfaringer med. Han kom på banen i juni i Nations League og vendte 0-1 til 2-1 sejr over Frankrig. Med to fornemme træffere og en sublim præstation.

- Det bliver en kæmpe kamp. Nok den vigtigste vi står overfor, fordi vi ikke vandt over Tunesien, siger Andreas Cornelius.

Han kan komme i spil til en startplads lørdag mod Frankrig, fordi Kasper Dolberg på ingen måde leverede varen mod Tunesien.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Annonce:

VM Manager: Se ekspertens hold til runde 1