Nu reagerer Kylian Mbappé

Den franske topspiller bruger ikke tid på at forholde sig til Emiliano Martinez' hånende udfald

Der findes dårlige tabere.

Men der findes i den grad også dårlige vindere.

Mange vil mene, at Argentinas landsholdsmålmand Emiliano Martinez, der spillede en central rolle i Argentinas VM-triumf, tilhører den sidste kategori.

Efter VM-sejren har han gentagne gange udtrykt sig hånende mod den franske verdensstjerne Kylian Mbappé, der nettede fire gange i VM-finalen.

I omklædningsrummet efter kampen opfordrede han således til et minuts stilhed for Mbappé, og da verdensmestrene fejrede sejren under en busparade i Buenos Aires, kunne man se målmanden holde en babydukke med Mbappés ansigt på.

- Ikke mit problem

Nu reagerer 24-årige Kylian Mbappé på de hånende udfald fra den argentinske målmand.

- Fejringerne er ikke mit problem, siger han til det franske medie RMC Sport ifølge BBC.

- Jeg spilder ikke min energi på ting, der er forgæves.

Efter VM-finalen talte de to sammen, tilføjer Mbappé, der tidligere har vundet verdensmesterskabet i 2018.

- Jeg ønskede ham tillykke. Det var mit mit livs opgave, og det var det også for ham. Men jeg fejlede, og så skal man altid være en god sportsmand, siger Mbappé.

Skal stå skoleret

Det er ikke kun Emiliano Martinez' hån af Mbappé, der har trukket overskrifter efter VM-slutrunden i Qatar. Martinez blev nemlig kåret til turneringens bedste målmand, og det valgte han at fejre på bizar vis.

Efter at have fået prisen som bedste målmand valgte Martinez at holde trofæet op foran sine ædlere dele.

Og det er faldet Unai Emery for brystet. Han er træner for Aston Villa, hvor Emiliano Martinez til daglig spiller.

- Når man oplever store følelser, er det svært at kontrollere sig selv. Jeg snakker med ham i næste uge om nogle af hans fejringer, udtalte træneren ifølge Ritzau på et pressemøde i sidste uge.