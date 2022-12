Nu reagerer Ronaldo

Cristiano Ronaldo har den seneste tid været udsat for ekstrem medieomtale, og det har nu fået portugiseren til at reagere på sociale medier

Historierne om en af nutidens bedste fodboldspillere vil ingen ende tage.

Senest eskalerede det hele, da Cristiano Ronaldo blev bænket forud for ottendedelsfinalen mod Schweiz. Efterfølgende har der floreret en masse rygter og spekulationer omkring portugiserens forhold til landstræner Fernando Santos.

Nu har Ronaldo så selv været ude på sociale medier og mane alle rygter i jorden.

- Det er en gruppe, der er for stærk til at blive brudt af kræfter, der kommer udefra. En nation for modig til at lade sig skræmme af enhver modstander. Et hold i ordets sandeste betydning, som vil kæmpe for drømmen til det sidste!

- Tro med os! Kom så, Portugal, skriver verdensstjernen på Twitter.

Foto: Suhaib Salem/Ritzau Scanpix

Ekstrem populær

Selvom den 37-årige portugiser ikke er ved fordoms styrke, er han stadig nok den mest populære atlet i hele verden.

Foruden at være verdens mest fulgte person på det sociale medie Instagram, har det meste af fokus omkring det portugisiske landshold været på grund af netop ham.

Torsdag formiddag kom det således også frem, at Ronaldo skulle have truet med at forlade landsholdslejren, men det var det portugisiske fodboldforbund lynhurtige til at afvise.

Medie: Ronaldo truede med at rejse hjem

Cristiano Ronaldo har i skrivende stund 510 millioner følgere på Instagram. Foto: Peter Cziborra/Ritzau Scanpix

En anden ting, der understregede Ronaldos enorme popularitet, var, da størstedelen af fotograferne havde retning ud mod bænken, hvor Ronaldo sad, fremfor at have fokus på de startende spillere under nationalhymnerne forud for kampen mellem Portugal og Schweiz.

Derudover lød der et enormt jubelbrøl fra lægterne, da Ronaldo i det 73. minut blev skiftet ind.