Nu skal liget af Grant Wahl undersøges

Den amerikanske journalist Grant Wahl døde i sidste uge, mens han var i gang med at dække kvartfinalen mellem Holland og Argentina. En kamp, Argentina vandt efter stor dramatik og en straffesparkskonkurrence.

Grant Wahl kollapsede på sin plads under VM-kvartfinalen, og der blev arbejdet på at få hans hjerte i gang igen, inden han blev ført ud i en ambulance. Men hans liv stod altså ikke til at redde.

Nu fortæller Grant Wahls bror, Eric Wahl, så, at liget af den amerikanske journalist er fragtet til USA, hvor der vil blive lavet undersøgelser for at finde en forklaring på, hvorfor han døde i en alder af bare 48 år.

Det gør Eric Wahl på Twitter, hvor han også fortæller, at det er muligt, at Grant Wahl døde efter en blodprop i lungerne.

Journalisten havde tidligere under VM-slutrunden skrevet om et dårligt fysisk helbred, og at lægen mente, at han var ramt af bronkitis.

Grant Wahl var tidligere i slutrunden blevet tilbageholdt, fordi han gik med en regnbuefarvet trøje. Den bar han for at vise støtte til LGBT+ - og fordi hans bror, Eric Wahl, er homoseksuel.