Nu taler de om virus

Der er ikke panik i den franske lejr, men de tager alle forholdsregler for at undgå mere smitte før VM-finalen

Der er dårlig timing, og så er der dårlig timing.

Den franske landsholdslejr er ramt af virus forud for VM-finalen, og sygdom har allerede kostet et par spillere deltagelse i kvartfinale og semifinale.

Alligevel er der ikke panik i lejren. I hvert fald ikke udadtil, fortæller anfører Hugo Lloris og landstræner Didier Deschamps på det netop afholdte pressemøde inden finalen søndag.

- Vi forsøge at tage flest mulige forholdsregler. Vi tilpasser os og håndterer det uden at overdrive. Det er selvfølgelig noget, vi er opmærksomme på. Hvis det ikke var der, ville det være bedre, men vi håndterer det, så godt vi kan med den medicinske stab, siger Didier Deschamps.

Foto: FRANCK FIFE/Ritzau Scanpix

Deschamps måtte undvære Adrien Rabiot og Dayot Upamecano i semifinalen på grund af sygdom, og siden har meldingerne i de franske medier lydt på, at stopperne Raphael Varane og Ibrahima Koyate samt Kingsley Coman kæmper med helbredet.

Ikke godt nyt inden mødet med en brandvarm Lionel Messi.

Anfører og målvogter Hugo Lloris løftede dog ikke sløret for, om flere af holdets spillere er ramt. Formentlig fordi der ikke er nogen grund til at afsløre det hele for argentinerne.

- Jeg har ikke noget nyt siden i går aftes. Vi er aldrig forberedt på den slags, men det må ikke fjerne koncentrationen kort før en VM-finale, siger Tottenham-keeperen, som kan blive den første anfører nogensinde til at løfte trofæet to gange i træk.

Frankrig møder Argentina søndag klokken 16, og du kan følge VM-finalen direkte på ekstrabladet.dk.

Foto: FRANCK FIFE/Ritzau Scanpix