Ny skandale: Journalist tilbageholdt i Qatar

Journalisten Grant Wahl er lige blevet tilbageholdt i 30 minutter i Qatar.

Årsagen er, at han har en særlig t-shirt på til kampen mellem USA og Wales mandag aften.

Trøjen har regnbuens farver, og Grant Wahl blev derfor nægtet adgang til stadionet i første omgang.

Det oplyser han på det sociale medie Twitter.

- Sikkerhedsvagten ville ikke lukke mig ind til kampen mellem USA og Wales. 'Du skal skifte din trøje. Den er ikke tilladt'.

Alt er dog nu i orden. Grant Wahl er således i mediecenteret på stadion i Qatar.

- Jeg er okay, men det her var unødvendigt. Jeg er i mediecenteret, og jeg har stadig min T-shirt på. Jeg blev tilbageholdt i cirka 30 minutter. Go homoseksuelle, skriver han i et nyt opslag på Twitter.

Kampen mellem USA og Wales bliver fløjtet i gang klokken 20.00 dansk tid.