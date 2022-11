Ny tysk protest: Erstatter sponsor med 'OneLove'

One Love-logoet kom ikke til at pryde anførerbindet hos den tyske landsholdsanfører, Manuel Neuer, i onsdagens VM-kamp mod Japan, men derimod kan logoet nu ses i det tyske landsholds mediecenter i Qatar.

Sponsoren Rewe, der i denne uge trak sig som sponsor for det tyske landshold, har fået sin plads i mediecenteret erstattet med One Love-symbolet.

Det skriver nyhedsbureauet dpa, efter at avisen Bild har bragt billeder af ændringen på medievæggen, som spillere lader sig interviewe foran.

Den tyske dagligvarekæde Rewe trak sig som sponsor, efter at Det Tyske Fodboldforbund (DFB) mandag valgte at droppe One Love-anførerbindet.

DFB meddelte mandag sammen med seks andre nationer - heriblandt Danmark - at man alligevel ikke ville gøre brug af One Love-anførerbindet.

Det skete, efter at Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) truede nationerne med sportslige sanktioner, hvis deres anførere bar bindet.

Lionel Souque, administrerende direktør i Rewe, kritiserede Fifa for dette.

- Fifas skandaløse holdning er absolut uacceptabel for mig som administrerende direktør i et mangfoldigt selskab og som fodboldfan, sagde Lionel Souque til Der Spiegel.

Rewes samarbejde med DFB stod i forvejen til at udløbe ved årets udgang.

Det tyske landsholds øvrige sponsorer valgte at fortsatte samarbejdet med forbundet.