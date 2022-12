Nye detaljer om Messi-drama

- Gå videre, fjols. Gå væk.

Lionel Messi bidrog ikke ligefrem til den gode stemning, da han blev interviewet efter Argentinas højdramatiske sejr over Holland i VM-kvartfinalen. Manden, den argentinske superstjerne ville have til at fise af, var hollændernes dobbelte målscorer Wout Weghorst, som altså tilsyneladende generede Messi voldsomt.

Interviewet blev foretaget af den argentinske journalist Esteban Edul, der undervejs måtte sige 'rolig nu' til Lionel Messi, som var tydeligt oprevet i minutterne efter Argentinas sejr på straffespark.

Nu løfter Esteban Edul sløret for flere detaljer om Messi-interviewet, der er gået viralt.

- Efter kampen diskuterede de alle sammen uden for omklædningsrummene. Det var ikke kun Messi. Eksempelvis havde Virgil van Dijk en diskussion med Nicolas Otamendi. Det virkede som afslutningen på et hæsblæsende derby i i Argentina, men det var mere spændende, fordi de er verdensstjerner, siger Esteban Edul til Olé og tilføjer:

- Messis vrede drejede sig primært om straffesparkskonkurrencen, fordi hollænderne forsøgte at forstyrre argentinerne. Efter kampen blev Messi opsøgt af Weghorst i spillertunnellen, fordi Weghorst gerne ville have hans trøje. Det var Messi ikke interesseret i, og det førte til nogle grove fornærmelser.

I selve interviewet med Esteban Edul rasede Lionel Messi over Louis van Gaal, dommeren og FIFA, og det kom bag på den argentinske journalist.

- Jeg stillede ham egentlig et spørgsmål om hans assist, men han talte kun om det andet, fortæller Esteban Edul.

Argentina møder Kroatien i VM-semifinalen tirsdag.