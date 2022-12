Nye optagelser fra VM-finalen: Superstjernen i opråb

Frankrig endte med at tabe søndagens VM-finale til Argentina, der tog titlen efter forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence.

Franskmændene var bagud med 0-2 ved pausen, og nu viser en dokumentar fra tv-stationen TF1, hvordan Frankrigs topscorer Kylian Mbappe i pausen forsøgte at opildne sine holdkammerater.

- Det her er VM, venner. Det er en chance, som I måske kun får en gang i livet.

- Vi kan næsten ikke spille dårligere, end vi har gjort. Nu skal vi tilbage på banen, og enten fortsætter vi med at spille som en flok idioter, eller vi skruer op for intensiteten.

- Det er VM-finalen. Vi er ved at tabe 0-2, men vi kan komme tilbage, siger Kylian Mbappe i dokumentaren.

Angriberen fra Paris Saint-Germain begyndte selv at røre på sig i anden halvleg, hvor han med to scoringer fik udlignet til 2-2 - det ene på et straffespark.

I den forlængede spilletid på to gange 15 minutter udlignede Mbappe igen, da han på straffespark gjorde det til 3-3. Herefter tog Argentina VM-titlen, da sydamerikanerne var bedst i straffesparkskonkurrencen.

Kylian Mbappe er onsdag vendt retur til træningen i PSG. Det er uvist, om angriberen bliver en del af truppen til ligakampen mod Strasbourg på onsdag i næste uge.

Mbappe endte som topscorer ved VM med otte mål i syv kampe.