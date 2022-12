Nyt dødsfald og femårig i koma efter VM-fejring

For første gang i 36 år har argentinerne vundet VM i fodbold. Natten til tirsdag dansk tid ankom Lionel Messi og holdkammeraterne til Buenos Aires, hvor tusinder af fans har ventet på dem

Det skulle være dage fyldt med fest og farver.

Men nu har VM-fejringen i Argentina fået en tragisk udgang for endnu en fan.

En 24-årig mand er således erklæret død på hospitalet i Buenos Aires, efter han i forbindelse med fejring af VM-guldet søndag var ude for en ulykke.

Det skriver den argentinske avis La Nacíon.

Foto: Tomas Cuesta/Ritzau Scanpix

Ifølge mediet oplyser politiet i den argentinske hovedstad, at manden hoppede på taget for at fejre landsholdets triumf, indtil taget gik i stykker, og han faldt igennem.

Den unge mand slog sit hoved alvorligt i forbindelse med ulykken, og hans liv stod derfor ikke til at redde. Han blev erklæret død på Fernández Hospital i Buenos Aires mandag .

Samtidig er der også frygt for en blot femårig dreng, der befinder sig i koma, efter han under fejringerne pådrog sig en alvorlig hovedskade.

Ulykken fandt sted på Plaza San Martín i Buenoes Aires, hvor den femårige befandt sig sammen med sine forældre.

Foto: EMILIANO LASALVIA/Ritzau Scanpix

Ifølge La Nacíon var det et stykke marmor, der var faldet ned fra en bygning under festlighederne, som ramte barnet i hovedet.

Nyheden om et nyt dødsfald og en alvorlig såret kommer ikke lang tid efter, at en 22-årig fan søndag mistede livet i byen Bahia Blanca tæt på Buenos Aires, da han kørte på sin motorcykel i forbindelse med fejringen.

Argentina har været på den anden ende siden søndagens sejr over Frankrig i VM-finalen.

Natten til tirsdag ankom Lionel Messi og co. til Buenos Aires, men heller ikke det foregik udramatisk.

Tirsdag var der nemlig dømt busparade med de argentinske stjerner, der skulle lade sig hylde af massive menneskemængder, men den måtte afbrydes, og spillerne måtte evakueres med helikopter, da flere fra broer og lygtepæle forsøgte at springe ned i den åbne bus.