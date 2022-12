Nyt i korruptionsskandale: Generalsekretær færdig

En større korruptionsskandale i EU-parlamentet bliver ved med at kaste nyt af sig.

Nu har generalsekretæren i ITUC (International Trade Union Confederation) Luca Visentini forladt sin stilling, efter han har indrømmet, at han har modtaget store beløb fra den tidligere EU-parlamentariker Pier Antonio Panzeri.

De er begge to blevet anholdt for at være mistænkt for at modtage bestikkelse af Qatar.

Det skriver Financial Times.

Visentini, der kun nåede at være generalsekretær i en måned for ITUC, har i et statement forklaret, hvorfor han har modtaget pengene og bedyrer sin uskyld.

- Jeg har taget imod en donation fra Fight Impunity (Panzeris NGO), som er lavere end 50.000 euro. De var tiltænkt som en hjælp til at dække nogle af de udgifter, som jeg havde under min kampagne for ITUC-kongressen, og jeg har overført pengene til en fond i ITUC for at betale for unionens rejseomkostninger til Melbourne, skriver Visentini og fortsætter.

- Det er på ingen måde forbundet med et korruptionsforsøg eller et forsøg på at ændre min holdning til Qatar.

Fight Impunity er Panzeris NGO, der har været indblandet i sagen. Foto: John Thys/Ritzau Scanpix

Visentini blev løsladt efter to dage og bliver nu tæt overvåget.

Alle hans bankoverførsler bliver nærstuderet, og han skal have lov af belgiske myndigheder til at forlade Europa.

Det er tidligere kommet frem, at der hjemme hos den græske EU-parlamentariker Eva Kaili er blevet fundet 150.000 euros i kontanter, og hun er blevet anholdt ligesom italieneren Pier Antonio Panzeri også er.

Myndighederne fandt 600.000 euros i Panzeris lejlighed.

