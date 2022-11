Nyt Neymar-mareridt: Ubarmhjertig nedtur

Nicklas Bendtner fortæller her om festlighederne i landsholdslejren i sin tid på landsholdet, hvor man godt kunne få en øl eller to til slutrunder

Neymar har ikke kun bøvl med anklen.

Den brasilianske fodboldstjerne har også været ramt af feber, siden han kom til skade i den første VM-kamp mod Serbien.

Af de årsager sad han ude, da Brasilien mandag mødte Schweiz, og det holder ham også ude af sydamerikanernes sidste gruppekamp mod Cameroun.

Det oplyser Brasiliens holdlæge, Rodrigo Lasmar, i en nyhed på Det Brasilianske Fodboldforbunds hjemmeside tirsdag.

- Neymar har haft feber, hvilket er under kontrol nu, og det påvirker ikke processen med at komme over ankelskaden, siger Rodrigo Lasmar.

Heller ikke Danilo og Alex Sandro bliver klar til den sidste gruppekamp.

- I vores daglige møder med trænerstaben har vi nævnt, at de tre spillere ikke kan spille mod Cameroun, siger Rodrigo Lasmar.

Alex Sandro kom til skade i mandagens kamp mod Schweiz, hvor Brasilien sikrede sig avancement til ottendedelsfinalen. Danilo blev ligesom Neymar skadet i den første kamp.

Brasilien har vundet begge sine VM-kampe, og derfor er der altså råd til at holde blandt andre Neymar helt ude af spil i den sidste kamp.

