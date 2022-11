Officielt: 17-årig skal til VM med Tyskland

Der er nok stjerner at vælge mellem for Hansi Flick, men blot 17-årige Youssoufa Moukoko klarede alligevel cuttet.

Dortmund-kometen er således blandt den tyske landstræners 26 udvalgte til den forestående VM-slutrunde i Qatar. Det er noget af en overraskelse, eftersom han endnu har sin debut for landsholdet til gode.

Youssoufa Moukoko har til gengæld spillet fem kampe for U21-landsholdet, hvor han også står noteret for seks mål. Her fik han debut som 16-årig. Og for at det ikke skal være løgn, fik han debut på U16-landsholdet som 12-årig...

Han blev da også Bundesligaens yngste debutant nogensinde, da han 22. november 2020 fik debut i en alder af 16 år og en dag mod Hertha Berlin.

Hansi Flick har fravalgt andre Dortmund-spillere. Foto: KAI PFAFFENBACH/Ritzau Scanpix

Udtagelsen sker blandt andet på bekostning af holdkammeraten i Dortmund Marco Reus, som ikke er med. Heller ikke veteranen Mats Hummels er fundet værdig til en plads i truppen.

Til gengæld var der plads til Mario Götze, som ellers ikke har spillet en landskamp i fem år.

Tyskerne er havnet i Gruppe E, hvor der venter kampe mod Japan, Spanien og Costa Rica.

