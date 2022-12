Onkel Messi på dansegulvet

Lionel Messis gudestatus i hjemlandet Argentina blev for alvor slået fast med syvtommersøm efter den store VM-sejr i Qatar.

Bare den 35-årige troldmand fornøjer sig med en hyggelig omgang personlig næsepilleri er opmærksomheden stor.

Det var den også, da Messi forleden ankom til sin nieces 15 års fødselsdagsfest sammen med hustruen Antonela Roccuzzo og parrets børn.

En video på Twitter viser, hvordan en kæmpe flok fans med lysende mobiltelefoner og larmende tilråb omringede familiens Audi.

Messi sad bag rettet og måtte væbne sig med tålmodighed.

Artiklen fortsætter under opslaget...

Fødselsdagsfesten fandt sted i Lionel Messis fødeby, Rosario, i den argentinske provins Santa Fe.

Her har stjernen opholdt sig sammen med familien siden VM-triumfen.

Og efter en let trafikal forsinkelse grundet de ellevilde fans lykkedes det til sidst for onkel Messi at nå frem til festen.

Senere på aftenen gav han den endda gas på dansegulvet - syngende, med armen i vejret og Antonela ved sin side.